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Эксперт отсоветовал хранить шины на балконе и в гараже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобильную резину нельзя хранить под прямыми солнечными лучами, на масляной или другой жирной поверхности и на холоде, даже гараж — неидеальное место, сообщил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

«Электроприборы, например, сварочный аппарат, выделяя озон, состаривают покрышки раньше срока, поэтому хранить их в открытом виде в гараже, где проходят какие-либо ремонтные работы, контрпродуктивно», — цитирует Рязанова агентство «Прайм».

Стоит учитывать и показатели места, где будут храниться шины: влажность и температуру. Первый параметр не должен превышать 60-80%, второй — 25 градусов. Также важна проветриваемость помещения, но не рекомендуется хранить покрышки на открытой местности — балконе или во дворе под навесом — дольше месяца, так как погодные условия могут повлиять на их качество.

По мнению эксперта, оптимальный вариант — хранить шины в специализированных боксах

Неправильное хранение автомобильной резины приводит к преждевременному старению и ухудшению качественных характеристик покрышек: потере эластичности, образованию трещин и деформации.

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