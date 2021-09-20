Путин выразил соболезнования родным погибших в Перми

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин уже доложили о стрельбе в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Инцидент будет расследовать центральный аппарат СКР.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить в Пермь глав Минздрава и Минобрнауки Михаила Мурашко и Валерия Фалькова для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Следственный комитет сообщил, что нападавшего задержали, при этом он получил ранения. По предварительным данным, это 18-летний Тимур Бекмансуров, который три недели назад поступил на третий курс университета.