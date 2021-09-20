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Омич сделал маски для сериала Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/hodo_masks

Омский мастер Евгений Северинов изготовил серию масок для сериала «Люцифер» на Netflix, об этом омич сообщил в своем Instagram.

«Очень неожиданно я получил предложение о сотрудничестве от Warner Bros. И, конечно, кто я такой, чтобы отказывать? Планировалось, что через неделю они снимут мои маски, чтобы использовать их в сериале Netflix. И сделать крупный заказ в такие сроки, да еще чуть ли не в другой конец света – задача не из легких», – написал мастер.

Он изготовил 12 масок для сериала «Люцифер». Их можно увидеть в 10 серии шестого сезона.

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