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Секретарь избирательной комиссии умерла в Бурятии

Источник:
https://ria.ru/
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Фото: © Sibnet.ru

Секретарь участковой избирательной комиссии умерла после первого дня выборов в Бурятии в возрасте 42 лет, сообщила журналистам Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«В возрасте всего 42 лет скончалась Налханова Дулма Зыгбаевна, секретарь участковой избирательной комиссии номер 501, расположенной на территории муниципального образования "Окинский район" Республики Бурятия», – сказала Памфилова на брифинге.

Налхановой было 42 года. У нее осталось трое детей. По словам Памфиловой, секретарь отработала день на выборах и ни на что не жаловалась.

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