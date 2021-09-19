Треть избирателей проголосовала за два дня выборов

Явка во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы увеличилась до 31,51%, сообщили в ЦИК России.

К вечеру первого дня она составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков.

В таких регионах, как Тува и Чечня, лидировавших и по итогам первого дня, она превысила 60% и 73% соответственно. Наименьшая явка фиксируется в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Хакасии, сообщала днем глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Уже в субботу днем явка на дистанционном электронном голосовании, доступном жителям семи регионов, составила 73-80%.

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8.00 до 20.00.