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Треть избирателей проголосовала за два дня выборов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Явка во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы увеличилась до 31,51%, сообщили в ЦИК России.

К вечеру первого дня она составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков.

В таких регионах, как Тува и Чечня, лидировавших и по итогам первого дня, она превысила 60% и 73% соответственно. Наименьшая явка фиксируется в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Хакасии, сообщала днем глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Уже в субботу днем явка на дистанционном электронном голосовании, доступном жителям семи регионов, составила 73-80%.

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8.00 до 20.00.

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Uynachalnica

"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...

Anatoliy5412

"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо

Danilon

Ну прокололись, бывает. Чего, такого раньше не было ? Заранее заготовили видеороликов. Эти выборы вообще...

Fazar

Обратно покупает голоса ни днем раньше ни днем позже.
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