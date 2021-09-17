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Путин проголосовал на выборах онлайн

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что до этого тесно общался с сотрудником, заболевшим коронавирусом. Путин уточнил, что в его окружении инфекцией заразились несколько десятков человек.

Известно, что болезнь у сотрудников Кремля протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Глава государства уточнил, что все заболевшие проходили вакцинацию, но слишком поздно ревакцинировались.

Единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, россияне выбирают состав федерального парламента на ближайшие пять лет, а также региональных депутатов законодательных органов власти.

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Политика #Россия
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