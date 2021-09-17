Трамп предсказал крах США через три года

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года США придет конец

Трамп отметил, что с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные американского телевидения.

Трамп регулярно выступает с критикой нынешней администрации США и особенно своего бывшего оппонента на прошедших президентских выборах Джо Байдена.

Так, например, экс-президент обвинил нынешнего главу государства в капитуляции и унижении страны из-за стремительного вывода войск из Афганистана. Кроме того, Трамп заявлял, что нокаутировал бы Байдена, если б им пришлось сразиться в боксерском поединке.