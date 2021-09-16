Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple

Новейшая операционная система Windows 11 не сможет работать на компьютерах с процессорами Apple M1, сообщил официальный представитель Microsoft.

При попытки установки на системный блок Mac появляется ошибка. Последние бета-версии сборок Windows 11 перестали запускаться на компьютерах с чипом M1 даже через программное обеспечение для виртуализации.

Однако разработчики эмуляторов отметили, что соответствующие приложения обеспечат полную поддержку Windows 11 к запуску стабильной версии Windows 11, официально намеченному на 5 октября.

Впрочем, пока остается неясным, будет ли Microsoft препятствовать запуску Windows 11 на компьютерах Mac через специальное программное обеспечение для виртуализации. Если этого не произойдет, останется лазейка для запуска новой ОС на устройствах с чипом Apple.