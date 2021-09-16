НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европарламент призвал ужесточить санкции против России

Источник:
РИА Новости
432 2
Фото: © DAVID ILIFF

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России, документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

За принятие документа проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались. В частности, доклад предусматривает расширение антироссийских санкций и усиление европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.

Кроме этого, составители документы призывают выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов и подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, если их сочтут «нечестными».

Власти ЕС в 2016 году утвердили пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Москвой. Они, в частности, включают обеспечение энергетической безопасности Евросоюза и поддержку гражданского общества в России.

Еще по теме
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом
Путин ушел на самоизоляцию
Путин принял Асада в Кремле
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Супруги получили срок за смерть детей на пожаре
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
Сына бывшего вице-мэра Барнаула заключили под стражу
Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
24
Путин позвал граждан России на выборы
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
22
Путин ушел на самоизоляцию
Sibnet.Ru