Европарламент призвал ужесточить санкции против России

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России, документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

За принятие документа проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались. В частности, доклад предусматривает расширение антироссийских санкций и усиление европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.

Кроме этого, составители документы призывают выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов и подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, если их сочтут «нечестными».

Власти ЕС в 2016 году утвердили пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Москвой. Они, в частности, включают обеспечение энергетической безопасности Евросоюза и поддержку гражданского общества в России.