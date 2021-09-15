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Мировой долг обновил исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мировой долг во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов, следует из подсчетов Института международных финансов, опубликованных на сайте ведомства.

По оценке экспертов, восстановление мировой экономики пока недостаточное для возврата к показателям до пандемии. В частности, во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на 4,8 триллионов долларов.

При этом соотношение мирового долга к ВВП во втором квартале улучшилось по сравнению со значениями первых трех месяцев 2021 года, подчеркивает ведомство. Так, к середине лета мировой долг составлял 353% ВВП — на 9% меньше, чем в первом квартале.

В настоящее время на уровне показателей до пандемии это важное макроэкономическое соотношение только в Аргентине, Дании, Ирландии, Ливане и Мексике.

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