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Сериал «Спросите медсестру» выходит на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Сериал о талантливом враче «Спросите медсестру» выходит на Первом канале, главную роль в нем исполняет Елена Панова.

Главная героиня сериала «Спросите медсестру» Валерия — врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной клинике, планы дочери на поступление в ВУЗ, роман с главврачом – все это рушится, когда Валерия, спасая девочку-наркоманку от передоза, идет на крайние меры и терпит неудачу.

Отец девочки, влиятельный человек, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов навредить ее дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск и устроиться в больницу медсестрой, использовав диплом об окончании медучилища. Ее задача — незаметно работать медсестрой, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания.

В сериале, кроме Пановой, снялись Павел Харланчук (Белов), Валерий Кухарешин (Мяки), Елена Руфанова (Галина Петровна), Ульяна Плащевская (Нина), Егор Лесников (Дима), Соня Присс (Катя), Мария Фефилова (Тамара), Андрей Некрасов (Аркадий), Илья Шакунов (Ревзин), Мария Валешная (Ольга), Лариса Климова (Кадровик), Алексей Фокин (Гурин), Олег Федоров (Главврач), Александр Дюрис (Главврач московской клиники), Эмилия Спивак (Анна Геннадьевна).

Режиссер Дмитрий Петрунь с постановочной группой ходил несколько раз в реанимацию больницы МЧС.

«При мне вытаскивали мотоциклиста после аварии, практически полностью переломанного. Его привезли на вертолете на крышу больницы, спустили на лифте с верхнего этажа, и тут же при нас началось его спасение. Я лично наблюдал, как работают реаниматологи — все было четко, ритмично, без мелодрам», — цитирует Первый канал режиссера.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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