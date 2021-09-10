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Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ интеграции

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ Союзного государства, сообщил в четверг президент Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца 2021 года.

Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.

«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», — сказал российский лидер.

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Политика #Мир #Россия
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