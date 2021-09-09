МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму

Запад воспринимает украинские диверсии в Крыму как совершенно нормальное положение дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В конце августа в поселке Перевальное Симферопольского района взрыв повредил газопровод, используемый для снабжения села и войсковой части. ФСБ впоследствии задержала злоумышленников. Как выяснилось, они выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу.

Запад не замечает того, что Киев пытается внести «разлад и деструктив» в положение дел на полуострове и поддерживает «киевский режим в любой антироссийской активности», написала Захарова в своем официальном Telegram-канале,

«Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — возмутилась она.

По ее словам, после инцидента пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о «репрессиях» и потребовал освободить диверсантов. Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано призвал выполнять обязательства по международному праву российскую, а не украинскую сторону, сказала Захарова.

«Похожими, написанными по единой методичке заявлениями разразились и некоторые другие чиновники в Польше, Великобритании и Турции. Все это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму», — подчеркнула официальный представитель МИД России.