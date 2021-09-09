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Ольгу Серябкину заподозрили в беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © seryabkina, instagram.com/seryabkina

Поклонники певицы Ольги Серябкиной решили, что она беременна, заметив округлившийся живот, который она прикрывает пиджаками оверсайз.

В последнее время в Instagram бывшей солистки Serebro не появляются фотографии ниже груди. А если они и есть, то живот прикрыт либо объемной одеждой, либо какими-то предметами.

В среду в Сети появился анонс шоу «Двое на миллион» на которых поклонники обратили внимание на формы певицы. Она пришла на шоу в большом белом пиджаке, где очевидно не было видно живота, но заметно, что Серябкина прилично поправилась.

Ольга Серябкина тайно вышла замуж в октябре 2020 года за бизнесмена и своего продюсера Георгия. Сама певица не раз, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, говорила, что готова к материнству и очень хочет детей.

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