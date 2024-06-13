Егор Крид пожаловался на одиночество

Музыкант Егор Крид рассказал, что, не смотря на успех и кучу поклонников, он чувствует себя одиноким.

«Когда тебе к 30 уже подходит, а ты одинокий тип. Даже претендента нет на роль матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, а такого простого человеческого счастья очень сильно не хватает», — сказал Крид в соцсети.

Из известных романов Крида поклонники знаю только о певице Нюше, разрыв с которой он очень тяжело переживал. Также Крид участвовал в шоу «Холостяк», где выбрал в финале Дашу Клюкину, но после проекта стало известно, что романа между молодыми людьми не было.