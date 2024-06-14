НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ксения Бородина осталась недовольна алтайскими дорогами

Источник:
Sibnet.ru
386 2
Фото: © телеграм-канал Ксении Бородиной

Ведущая Ксения Бородина оставила в социальных сетях замечание к дорогам в Республике Алтай, где сейчас находится на съемках.

«Дорога — это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 километров такой дороги не было. Надеюсь, исправят», — написала Бородина в телеграм-канале.

Бородина уже несколько недель живет в одной из алтайских деревень, поскольку в регионе снимают проект «Последний герой», где она выступает в роли ведущей.

Бородина уже не первый раз жалуется на условия в Республике Алтай. До этого, она заявила, что деревенская жизнь ей наскучила.

Еще по теме
Пригожин назвал артистов-иноагентов попрошайками
Егор Крид пожаловался на одиночество
Солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС
Иноагента Татьяну Лазареву объявили в розыск
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Развенчан популярный миф о витамине D
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Порномодель сколотила состояние на сломанных ногах
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
73
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
24
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане