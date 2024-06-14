Ксения Бородина осталась недовольна алтайскими дорогами

Ведущая Ксения Бородина оставила в социальных сетях замечание к дорогам в Республике Алтай, где сейчас находится на съемках.

«Дорога — это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 километров такой дороги не было. Надеюсь, исправят», — написала Бородина в телеграм-канале.

Бородина уже несколько недель живет в одной из алтайских деревень, поскольку в регионе снимают проект «Последний герой», где она выступает в роли ведущей.

Бородина уже не первый раз жалуется на условия в Республике Алтай. До этого, она заявила, что деревенская жизнь ей наскучила.