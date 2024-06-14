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Пригожин назвал артистов-иноагентов попрошайками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yv3010 / CC BY-SA 4.0

Продюсер Иосиф Пригожин осудил уехавших из России артистов, обсуждая ведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ).

Лазареву в четверг, 13 июня, объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Какая именно статья, ГУ МВД РФ не уточнило. Пригожин прокомментировал ситуацию, отметив, что не у всех артистов, покинувших Россию, есть средства жить за границей.

«Многие, которые уехали, там на уровне попрошаек. А то, что вы поливаете свой народ — это скотство. Если человек занят делом, ему некогда заниматься сплетнями, интригами, а они тем и занимаются. Как старые бабки, которые во дворе семечки щелкали», — сказал Пригожин телеграм-каналу «Звездач».

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