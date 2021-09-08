Путин потрясен гибелью главы МЧС

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева — текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении к супруге и сыну Зиничева Путин отметил, что потрясен его гибелью. «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», — высказался президент.

Он добавил, что его с Зиничевым связывали долгие годы совместной работы и он знал, что «на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

«Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг», — говорится в телеграмме.

Зиничев, а также режиссер Александр Мельник погибли в среду во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайной ситуации. Режиссер поскользнулся и сорвался в воду с обрыва, после чего глава МЧС бросился за ним.