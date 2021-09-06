Эксперт предсказал многолетний дефицит на игровые консоли

Дефицит игровых консолей из-за дефицита комплектующих сохранится как минимум до 2023 года, сохранится как минимум до 2023 года, считает топ-менеджер Toshiba Такеши Камебучи.

«Предложение по микросхемам на рынке будет оставаться очень ограниченным по крайней мере до сентября следующего года», — цитирует «Лента.ру» Камебучи. По его словам, некоторые закупающие полупроводники компании не будут обслужены в полном объеме до 2023 года.

В числе компаний, которые больше всего пострадают от дефицита, аналитики назвали производителей игровых приставок. В частности, Sony все еще намерена продать 14,8 миллионов единиц PlayStation 5 до конца года, но темпы производства девайса уступают таковым у PlayStation 4 за аналогичный период времени. В этой связи можно полагать, что нехватка консолей продлится еще несколько лет.

Чтобы компенсировать высокий спрос на консоли нового поколения, Nintendo намерена произвести и продать более 25,5 миллионов своих приставок Switch. Но спрос такой высокий, что руководитель Nintendo Шунтаро Фурукава ранее заявил, что его компания не успевает производить и поставлять консоли на рынок.