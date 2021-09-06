Сибирские регионы оказались в аутсайдерах по рынку труда

Тува оказалась на втором месте с конца в рейтинге регионов РФ по индексу рейтинга труда, а вот Красноярский край занял место в первой десятке.

Рейтинг составили аналитики РИА Новости. Индекс рассчитывается на основе ключевых показателей рынка труда и позволяет определить уровень занятости в субъекте, а также привлекательность региона для потенциального работника.

«При расчете индекса эксперты проанализировали восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда», – говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Лучшим из сибирских регионов для трудоустройства оказался Красноярский край, он занял седьмое место.

В последней десятки рейтинга расположились республики Хакасия, Алтай и Тува – последняя заняла вторую строчку с конца, «уступив» только Ингушетии.