Добыча «космических» алмазов начнется в Сибири

Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи «космических» алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал глава РАН Александр Сергеев.

«Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края», — рассказал ученый.

Сергеев уточнил, что месторождение имеет интереснейшую природу — оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов оцениваются в несколько триллионов карат, этого хватит на десятилетия регулярной добычи.

Импактные алмазы считаются уникальным ископаемым. Они образовываются в результате падения метеоритов, фактически сразу же после соударения небесного тела и поверхности планеты.