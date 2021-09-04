НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Добыча «космических» алмазов начнется в Сибири

Источник:
РИА Новости
238 1
Фото: Fatimazt / CC BY-SA 4.0

Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи «космических» алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал глава РАН Александр Сергеев.

«Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края», — рассказал ученый.

Сергеев уточнил, что месторождение имеет интереснейшую природу — оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов оцениваются в несколько триллионов карат, этого хватит на десятилетия регулярной добычи.

Импактные алмазы считаются уникальным ископаемым. Они образовываются в результате падения метеоритов, фактически сразу же после соударения небесного тела и поверхности планеты.

Еще по теме
Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы
Нанокапсулы для лечения рака создали в Томске
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Ученые узнали признаки привлекательного мужского голоса
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы
Байкалу предрекли экологическую катастрофу
Забайкалью компенсируют выплаты пострадавшим от паводка
Пловец с Алтая установил третий рекорд на Паралимпиаде
Самое популярное
Техосмотр останется в сокращенном виде
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
Обсуждение (1)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег

лачинов

Дурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...

Sink

Никто не понимает разве что компании находятся в регионах, там производят, зарабатывают эти налоги а...
Sibnet.Ru