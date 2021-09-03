Пловец с Алтая установил третий рекорд на Паралимпиаде

Пловец с Алтая Роман Жданов, ранее установивший два мировых рекорда на Паралимпийских играх в Токио, завоевал уже третью золотую медаль и добавил в копилку достижений еще один рекорд.

Очередное золото он завоевал в плавании на 50 м на спине. Его результат составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. При этом Жданов вновь обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года. Спортсмены представляли категорию S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает ТАСС.

«Я не знал, что иду вторым, просто на финише отдал все оставшиеся силы. Заплыв прошел хорошо, что нарабатывали, то и выполнил. "Полтинник" – быстрая дистанция, и на ней надо сразу выкладываться по максимуму. Думаю, что эту победу теперь можно назвать ярким финалом моих выступлений на Паралимпийских играх», – прокомментировал он журналистам.

Спортсмен добавил, что планировал победить, но об очередном мировом рекорде даже не думал.

Триумфальный успех

Президент Владимир Путин вновь поздравил Жданова с победой. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Триумфальный успех в Токио – не только ваше выдающееся личное достижение, но и значимый вклад в общий победный счет нашей сборной. И конечно, это яркая страница в истории отечественного паралимпийского спорта», – написал глава государства.

Знаменосец Паралимпиады

При этом Роман Жданов станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Прямую трансляцию церемонии закрытия покажут 5 сентября.

«На меня не давило то, что я буду знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр. Это будет другой день и другой настрой, скажем так, а сегодня я был нацелен на финал. Я полностью доволен своим выступлением в Токио», – отметил спортсмен.

Предыдущие победы

В первый день соревнований он завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом и установил новый мировой рекорд в классе SB3, проплыв дистанцию за 46,49 секунды. На следующий день он стал бронзовым призером в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Третий день Паралимпиады принес спортсмену новую победу. Он завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 метров комплексным плаванием. Он проплыл дистанцию за 2 минуты 21,17 секунды и побил собственный мировой рекорд, установленный им в мае. После этого завоевал бронзу в плавании на 200 м вольным стилем.

Роману Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске (Республика Алтай), начал заниматься спортом в 2013 году, студент Горно-Алтайского госуниверситета. Тренируется в городе Бийск соседнего Алтайского края. Жданов – заслуженный мастер спорта России и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.