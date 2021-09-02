Офицер сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, а США превратили эвакуацию в хаос, считает участник боевых действий в республике, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Советский Союз начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством, сказал Матвейчук в интервью «Вечерней Москве».
«Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном) и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину», — напомнил ветеран.
Он отметил, что СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи три года. «Теперь смотрим на американцев — хаос и паника» — сказал Матвийчук.
Он добавил, что похожая картина наблюдалась во Вьетнаме в 1975 году. «Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация). Президент убежал», — отметил полковник.
jeryakobдед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...
UynachalnicaИшь ты, кормилец какой выискался...
fenimorесли бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы
Удавиковну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег