НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Офицер сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

Источник:
Вечерняя Москва»
115 0
Фото: A. Solomonov / А. Соломонов / CC BY-SA 3.0

Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, а США превратили эвакуацию в хаос, считает участник боевых действий в республике, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Советский Союз начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством, сказал Матвейчук в интервью «Вечерней Москве».

«Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном) и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину», — напомнил ветеран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делал СССР в Афганистане

Он отметил, что СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи три года. «Теперь смотрим на американцев — хаос и паника» — сказал Матвийчук.

Он добавил, что похожая картина наблюдалась во Вьетнаме в 1975 году. «Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация). Президент убежал», — отметил полковник.

Еще по теме
«Омсктрансмаш» модернизирует танки до уровня Т-80БВМ
Российские тяжелые беспилотники научили взлетать с автодорог
Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше украинской армии
Бомбардировщик Су-24 загорелся и упал сразу после взлета
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
S7 выбрала для базировки лоукостера аэропорт Новосибирска
Вертолет Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту
Заельцовский парк откроют для прогулок весной
Заморозки пообещали омичам
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Офицер сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

fenimor

если бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег
Sibnet.Ru