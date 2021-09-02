Офицер сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, а США превратили эвакуацию в хаос, считает участник боевых действий в республике, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Советский Союз начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством, сказал Матвейчук в интервью «Вечерней Москве».

«Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном) и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину», — напомнил ветеран.

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Он отметил, что СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи три года. «Теперь смотрим на американцев — хаос и паника» — сказал Матвийчук.

Он добавил, что похожая картина наблюдалась во Вьетнаме в 1975 году. «Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация). Президент убежал», — отметил полковник.