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Историю лучших танков СССР расскажут в подкасте от World of Tanks

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © wikipedia.org/wiki/

Историки и эксперты записали подкаст о лучших танках СССР, в нем расскажут неочевидные факты из истории разработки, сообщает пресс-служба

К очередной годовщине появления первого советского танка World of Tanks и Сберзвук выпустили подкаст «Лучшие советские танки». В пяти эпизодах нового подкаста речь пойдет о самых значимых боевых машинах, сделанных в СССР: первопроходце советской бронетанковой инженерии «Рено Русском», сериях боевых машин БТ и КВ, легендарных танках Второй мировой Т-34 и ИС-2. 

Из подкаста можно узнать неочевидные факты из истории разработки этих боевых машин и героические вехи их боевого пути.

«Мы постарались собрать исчерпывающую информацию о главных, по нашему мнению, танках советской эпохи. Мы специализируемся на боевых машинах Второй мировой войны, поэтому им уделили больше всего внимания – все-таки именно в эти годы идеи советских конструкторов окончательно формировались и проходили испытания боем», — отметил исторический консультант World of Tanks и один из авторов подкаста Михаил Чумаков.

Первый советский танк, запущенный в массовое производство был выпущен 31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Эта боевая машина была произведена на основе французского танка Renault FT и стала известна как «Рено Русский». Первый танк серии был назван «Борец за свободу товарищ Ленин».

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