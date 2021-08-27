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Последний сезон «Ходячих мертвецов» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Финальный, 11-й сезон американского сериала в жанре зомби-апокалипсиса «Ходячие мертвецы» можно посмотреть в видеосервисе Wink.

В прошлом сезоне героям наконец удалось одолеть «шепчущихся», а в новом — их ждет противостояние сразу с двумя группами врагов: Жнецами и Содружеством. Компанию Юджину, Розите, Кэрол, Дэрилу и Нигану в новых сериях составит вернувшаяся Мэгги.

Сериал «Ходячие мертвецы» рассказывает об эпидемии, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

Все сезоны сериала «Ходячие мертвецы»можно смотреть онлайн в качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink. Он доступен бесплатно в рамках подписки «Трансформер Акция».

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