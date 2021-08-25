Определена польза «генов гомосексуализма»

Обладатели «генов гомосексуализма» более открыты и склонны к риску, поэтому более успешны в отношениях с противоположным полом, именно поэтому люди с гомосексуальной ориентацией не исчезли в ходе эволюции, решили генетики.

«Однополые отношения среди людей и животных парадоксально с точки зрения теории Дарвина, так как гомосексуалы постоянно присутствуют в обществе, хотя и, как правило, не оставляют потомства. Оказывается, это можно объяснить тем, что носители связанных с ними вариаций ДНК оставляют больше потомства», — пишут исследователи в журнале Nature Human Behaviour.

В ходе работы ученые анализировали геномы более 350 тысяч жителей Великобритании и США, среди которых было много добровольцев с гомо- и гетеросексуальной ориентацией. Исследователи выделили несколько десятков вариаций ДНК, которые ассоциировались с гомосексуальным поведением.

Ученые выяснили, как часто эти вариации ДНК встречаются в геномах гетеросексуальных участников проекта, и сопоставили эти данные с количеством их детей, половых партнеров и другими параметрами, которые показывают успех в половой жизни.

Чем больше в геноме гетеросексуальных добровольцев было «гомосексуальных» генов, тем успешнее складывались их отношения с противоположным полом. Психологическое тестирование показало, что эти успехи были во многом связаны с тем, что такие вариации ДНК делали их носителей более открытыми и склонными к риску.