Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата

Томские лингвисты впервые записали данные пяти диалектов тюркских языков Сибири с помощью мобильного УЗИ-артикулографа – аппарата, фиксирующего движения активных органов речи, сообщила пресс-служба ТГУ.

Ученые провели две недели в экспедиции по селам Хакасии и Кузбасса. Лингвисты впервые собрали фонетические данные при помощи портативного ультразвукового сканера. В архиве оказались данные четырех тюркских диалектов: шорского, кызыльского, сагайского и качинского, а также телеутского диалекта алтайского языка.

«В Сибири можно проследить историю языковых контактов и миграции древних сибирских народов. При этом, если крупные тюркские языки описаны достаточно полно, то языки малочисленные описаны катастрофически плохо», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории лингвистической антропологии ТГУ Денис Токмашев.

Данные собрали с помощью УЗИ-артикулографа. На людей надевали шлемы, на область нижней челюсти устанавливали датчики, чтобы на экране были видны язык и частично твердое и мягкое небо. Разница в положении языка при артикуляции в сходных звуках поможет сделать выводы о родстве языков.

«Главное преимущество такого УЗИ-аппарата – ты можешь получить информацию по большому количеству разных диалектов и языков. Аппарат не инвазивный, им можно обследовать много людей и узнать, что у них индивидуальное, а что связано со свойствами диалекта. Плюс это очень мобильный аппарат», – объяснила заведующая лабораторией лингвистической антропологии ТГУ Анна Дыбо.