НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Денис Токмашев, ТГУ

Томские лингвисты впервые записали данные пяти диалектов тюркских языков Сибири с помощью мобильного УЗИ-артикулографа – аппарата, фиксирующего движения активных органов речи, сообщила пресс-служба ТГУ.

Ученые провели две недели в экспедиции по селам Хакасии и Кузбасса. Лингвисты впервые собрали фонетические данные при помощи портативного ультразвукового сканера. В архиве оказались данные четырех тюркских диалектов: шорского, кызыльского, сагайского и качинского, а также телеутского диалекта алтайского языка.

«В Сибири можно проследить историю языковых контактов и миграции древних сибирских народов. При этом, если крупные тюркские языки описаны достаточно полно, то языки малочисленные описаны катастрофически плохо», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории лингвистической антропологии ТГУ Денис Токмашев.

Данные собрали с помощью УЗИ-артикулографа. На людей надевали шлемы, на область нижней челюсти устанавливали датчики, чтобы на экране были видны язык и частично твердое и мягкое небо. Разница в положении языка при артикуляции в сходных звуках поможет сделать выводы о родстве языков.

«Главное преимущество такого УЗИ-аппарата – ты можешь получить информацию по большому количеству разных диалектов и языков. Аппарат не инвазивный, им можно обследовать много людей и узнать, что у них индивидуальное, а что связано со свойствами диалекта. Плюс это очень мобильный аппарат», – объяснила заведующая лабораторией лингвистической антропологии ТГУ Анна Дыбо.

Еще по теме
Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» таксы
Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском
Раскрыт секрет уникального звучания скрипок Страдивари
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата
Вакансию отпугивателя ворон опубликовал красноярский гольф-клуб
Томским школам разрешили начать учебный год очно
Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском
Самое популярное
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов
Путин объявил национальную идею России
Разведка США доложила о происхождении коронавируса
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами
Sibnet.Ru