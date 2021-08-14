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Государство соберет данные всех пользователей Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство цифрового развития подготовило проект порядка сбора данных о пользователях Рунета — их должен получить единый измеритель сетевой аудитории, закон о создании которого президент Владимир Путин подписал в июле.

Перечень собираемых сведений оказался настолько широким, что вызвал критику операторов, пишет «Коммерсантъ». Так, измеритель должен получать от сайтов идентификатор пользователя, данные об их геолокации, полные сведения об оборудовании, информацию о любом посещении ресурса с указанием точного времени, IP-адрес и полные данные о просмотренном контенте.

Закон позиционировался в качестве способа измерить аудиторию сайтов, но в реальности оказалось, что государству требуется сдавать сведения о конкретных пользователях, поскольку идентификатор позволяет выделить из общей аудитории конкретного посетителя сайта и детальные сведения о просмотре им контента.

Между тем геолокационные сведения подпадают под тайну связи, в передаваемые сведения позволят точно идентифицировать личность посетителя российского сайта, отмечают эксперты. Несмотря на просьбы участников рынка, Минцифры отказывается идти на уступки и перерабатывать проект.

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Технологии #Интернет
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