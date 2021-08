Всемирно известный фотограф присоединился к первому фильму в космосе

Один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto Саша Гусов присоединился к съемочной группе фильма «Вызов». Это первая картина, которую снимут в космосе.

Фотограф проведет в Москве и Звездном городке весь оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021. Вместе с командой проекта он будет регулярно публиковать главные кадры очередной недели подготовки к запуску. В течение двух месяцев можно будет наблюдать за этапами приближения экипажа к полёту глазами мастера, сообщила пресс-служба Первого канала.

«Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому - особое счастье, улыбка судьбы», — цитирует пресс-служба телеканала Гусова.

«Вызов» — первый фильм в истории кинематографа, который будет снят в космосе. На 5 октября намечен запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезет съемочную группу на МКС. Как уже известно, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Саша Гусов знаменит своими черно-белыми портретными работами и репортажами. Закулисные фотографии балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в период с 1992 по 2016 год, принесли Гусову международную славу. С 2013 года фотограф работает на всех фильмах Андрея Кончаловского. Он снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian.