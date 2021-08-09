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Новейшую штурмовую версию вертолета Ми-8 показали зрителю

Источник:
Sibnet.ru
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Детали испытания самого вооруженного и защищенного военно-транспортного вертолета в мире, штурмовой версии легендарной «восьмерки» — Ми-8АМТШ-ВН, показали в эфире телеканала.

Этот вертолет специально разработан для спецподразделений. Собирается на Улан-Удэнском авиационном заводе. Специалисты называют его самой совершенной российской спецназовской «вертушкой».

Новинки на борту — новая броня и комплексы радиоэлектронной защиты, обновленная силовая установка, карбоновые винты. Усилено вооружение. К неуправляемым ракетам добавлены управляемые и крупнокалиберные пулеметы Корд-М, сообщили в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Теперь вертолет может наносить удары по бронетехнике, поражать воздушные цели и отстреливаться на все 360 градусов из пулеметов. А еще делает то, о чем еще 10 лет назад «"восьмерка" и мечтать не могла» — вертолет спокойно движется боком.

У Ми-8АМТШ-ВН абсолютно новая конструкция несущего винта, лопасти сделаны композиционных материалов, что позволяет увеличиваться скорость винтокрылой машины до 270 километров в час.

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Технологии #Техника #Оружие #Авиа
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