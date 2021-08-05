Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион

Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку рано или поздно регион вернется в состав Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».
Украинский лидер подчеркнул, что Донбасс никогда не будет российской территорией и предложил жителям непризнанных республик определиться, русские они или украинцы. Также Зеленский выразил мнение, что без Украины в этом регионе «не будет цивилизации».
«Я считаю, для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России», — отметил он.
При этом тех жителей Донбасса, которые чувствуют себя украинцами, уважают флаг и украинский язык, Зеленский призвал «держаться» и ждать возвращения территории республик под юрисдикцию Киева.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
turan601все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!
ifhbrjdПроизводство говядины в России - 1,65 млн тонн в год в убойном весе, то есть 0,8 млн. т мяса. На 140...
slavayninсовсем кловун выпал из реальности.