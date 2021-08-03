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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Министр назвал срок выпуска отечественного электромобиля Zetta

Источник:
Sibnet.ru
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Электромобиль Zetta
Фото: © instagram.com/zetta_auto

Первый российский электромобиль Zetta, несмотря на сложности, планируется выпустить до конца этого года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Zetta — самый маленький сегодня электрический автомобиль. Сегодня завершаются его испытания, и мы рассчитываем, что до конца года его уже начнут выпускать», — сказал Мантуров в интервью РБК ТВ.

По прогнозу министра, 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. По его словам, в линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели — это также «Кама-1» и Aurus. У последнего будет водородный вариант, который увидит свет в 2024 году.

Разработкой электрокара занимается тольяттинская компания ООО «Зетта». Пока его показали в виде прототипа City Modul 1. Это двухместный хэтчбек с каркасом из металла и композитными навесными панелями. Автомобиль приводится в движение четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова, выдающими в сумме 98 лошадиных сил. Питает их аккумулятор емкостью 10 киловатт-часов, обеспечивающий до 180 километров хода на одном заряде.

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