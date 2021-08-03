Госдеп потребовал от 24 российских дипломатов покинуть США

Вашингтон передал Москве список из 24 российских дипломатов, которым придется покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — цитирует ТАСС Антонов. Он отметил, что российские дипломатические миссии в США работают в условиях беспрецедентных ограничений.

«Несмотря на заявления администрации Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», — отметил посол.

По его словам, американская сторона проявляет «настойчивость и изобретательность в этом вопросе». «Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами. В прошлом декабре Госдепартамент в одностороннем порядке установил для российского персонала трехлетний лимит нахождения в командировке, что, насколько нам известно, не применяется в отношении никакой другой страны», — сказал Антонов