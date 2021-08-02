НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК напомнил о залегшем на дно «орском маньяке»

Источник:
Sibnet.ru
269 0

Следователи не знают о новых преступлениях «орского маньяка», заочно обвиняемого в восьми убийствах и подозреваемого в причастности к еще 100 таким преступлениям, после его объявления в розыск девять лет назад, сообщил руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.

Предполагаемый серийный убийца и насильник Валерий Андреев, известный как «орский маньяк» или «маньяк-дальнобойщик», входит в десятку самых опасных не пойманных преступников России. Считается, что он совершал преступления в 2006-2012 годах в Оренбургской области.

«Орский маньяк» нападал на женщин от 17 до 40 лет чаще всего на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва — стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.

Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет», — рассказал Ложис в интервью РИА Новости.

По его словам, информация о том, что мужчину видели в этом году в Москве и Подмосковье, не подтвердилась. За сведения, которая приведут к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья — еще 500 тысяч.

Еще по теме
Читинец набросился с ножом на мать и сестру
Воры в Новосибирске вывезли на такси вещи из ограбленной квартиры
Мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Новосибирске
Суд арестовал поджегшего пункт вакцинации в Хакасии
смотреть все
ЧП #Криминал #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дым от лесных пожаров в Якутии окутал Бурятию
Читинец набросился с ножом на мать и сестру
Дожди зальют Приангарье
Беспилотный катамаран исследует дно Байкала
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
33
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
29
Путин объяснил рост цен в России
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
20
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
Sibnet.Ru