СК напомнил о залегшем на дно «орском маньяке»

Следователи не знают о новых преступлениях «орского маньяка», заочно обвиняемого в восьми убийствах и подозреваемого в причастности к еще 100 таким преступлениям, после его объявления в розыск девять лет назад, сообщил руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.

Предполагаемый серийный убийца и насильник Валерий Андреев, известный как «орский маньяк» или «маньяк-дальнобойщик», входит в десятку самых опасных не пойманных преступников России. Считается, что он совершал преступления в 2006-2012 годах в Оренбургской области.

«Орский маньяк» нападал на женщин от 17 до 40 лет чаще всего на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва — стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.

Фото : УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет», — рассказал Ложис в интервью РИА Новости.

По его словам, информация о том, что мужчину видели в этом году в Москве и Подмосковье, не подтвердилась. За сведения, которая приведут к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья — еще 500 тысяч.