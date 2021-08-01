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Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал

Источник:
Times
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Американская разведка по спутниковым снимкам выявила строительство Китаем сразу нескольких баз для стратегических ядерных сил. По оценкам экспертов, количество пусковых шахт для межконтинентальных ракет у Поднебесной увеличится десятикратно, пишет Times.

Китай строит в пустыне рядом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе новой базы для размещения ядерных ракет. Снимки военного объекта общей площадью 800 квадратных километров стали очередным свидетельством того, что Пекин начал самым решительным образом наращивать свой ядерный арсенал, приводит Times мнение американских экспертов.

Как напоминает издание, создание новой базы идет примерно в 386 километрах к северо-западу от еще одного строящегося комплекса ракетных шахт, обнаруженного несколько недель назад в окрестностях городского уезда Юймэнь.

После ввода обеих баз в эксплуатацию на первой из них будет размещено 110, а на второй — 120 шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МКБР). Количество строящихся китайских шахт превышает число МКБР шахтного базирования в России и соответствует примерно половине общего арсенала американских МКБР, предупреждают эксперты.

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По общепринятому мнению, Китай, в ядерный арсенал которого, помимо стационарных МКБР, также входят около сотни мобильных пусковых установок для них, имеет относительно скромные запасы ядерных боеголовок, не превышающие 300 единиц. Но, судя по всему, Пекин взял «другой курс», отмечает издание.

Американские исследователи убеждены, что Китай может таким образом пытаться подчеркнуть свой статус великой державы, а также укрепить авторитет своей системы сдерживания, показав, что она способна дать отпор улучшившимся средствам других ядерных держав, включая США, Россию и Индию, заключает Times.


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Оборона #Военная политика #Оружие
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