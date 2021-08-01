Экс-врач Белого дома заметил у Байдена проблемы с психикой

Президент США Джо Байден будет вынужден покинуть свой пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон

Психическое здоровье Джо Байдена с каждым днем только ухудшается, о чём свидетельствуют его недавние телевыступления, приводит издание The Hill мнение Джексона.

«С Байденом сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», — заявил бывший врач Белого дома.

Позже Джексон опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же» — написал он.

Джексон был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме в мае 2021 года письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.