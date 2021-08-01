НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Экс-врач Белого дома заметил у Байдена проблемы с психикой

Источник:
The Hill
97 1
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден будет вынужден покинуть свой пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон

Психическое здоровье Джо Байдена с каждым днем только ухудшается, о чём свидетельствуют его недавние телевыступления, приводит издание The Hill мнение Джексона.

«С Байденом сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», — заявил бывший врач Белого дома.

Позже Джексон опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же» — написал он.

Джексон был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме в мае 2021 года письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.

Еще по теме
Байден перепутал Обаму с Трампом
Учителя Зеленского расстроила корявая речь президента
Норвежцы пожаловались на вторжение «русских захватчиков»
Директор ЦРУ признался, что поседел на посту посла США в России
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Воры в Новосибирске вывезли на такси вещи из ограбленной квартиры
Пять человек в Новосибирске пострадали в ДТП
Мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Новосибирске
Неделя в Бурятии начнется с сильных дождей
Самое популярное
Путин объяснил рост цен в России
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Обсуждение (1)
Картина дня
Теннисисты Павлюченкова и Рублев стали олимпийскими чемпионами
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Психолог нашла связь между беспорядком в доме и психикой
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

И какова будет дальнейшая судьба этого доклада? Будет кто нибудь его читать, или сразу в архив отправят?Что...

Voland2

В июне 43 миллиона российских пенсионеров получали в среднем 15,8 тысячи рублей в месяц.то есть меньше...

korvinsS

Наивные вы люди 15 тысяч это еще много моей Матушке пенсию назначили 8,5 тысяч она при этом ветеран труда...

Nik3316

он на помаду в месяц больше тратит...
Sibnet.Ru