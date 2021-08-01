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Новосибирский рыбак выловил из пруда красноухую черепаху

Источник:
Sibnet.ru
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Рыбак в Новосибирске поймал на удочку красноухую черепаху в городском пруду возле Советской Сибири. Он снял необычные улов на видео и отпустил пресмыкающееся на волю.

На видео, размещенном в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», заметно, как из-под воды достают черепаху, попавшуюся на крючок. «Ребята, смотрите кого поймал!» — комментирует рыбак.

Черепаху аккуратно сняли с крючка и выпустили на волю. На кадрах видно, как пресмыкающееся со всех лап убегает обратно в пруд.

Это не единичный случай в России.  Черепахи в российских прудах стали появляться из-за хозяев, выбрасывающих питомцев. Пресмыкающиеся в принципе не должны жить на наших широтах, а для красноухой черепахи ближайшее похолодание, скорее всего, закончиться смертью, цитирует специалистов сайт Cherepahi.ru.

Ее места обитания — это США, Мексика и другие южные страны. В Россию черепашек привозят с ферм и продают по низкой цене — 100-200 рублей. Когда купленная  черепашка становится ненужной, ее часто выпускают в местные пруды, где черепаха зимой замерзает насмерть.

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