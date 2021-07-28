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Выпускники без опыта приобрели популярность на рынке труда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компании стали втрое чаще предлагать работу выпускникам без опыта, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

«За год количество предложений для выпускников в Новосибирской области выросло в три раза, такой же рост произошел по России в целом», – говорится в сообщении.

За последние два месяца в Новосибирской области было открыто более 400 таких вакансий, по стране в целом – почти 7 тысяч.

В Новосибирской области выпускников чаще всего приглашают на работу компании из IT-отрасли, сфер образования, науки и продаж. Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить выпускникам, составляет 37 тысяч рублей.

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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Uynachalnica

Да он от нее и не отдалялся. РАО ЕЭС, Роснано... Не светился сильно, и только. Есть у него что-то на...
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