Выпускники без опыта приобрели популярность на рынке труда

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Компании стали втрое чаще предлагать работу выпускникам без опыта, выяснили аналитики сервиса HH.ru.
«За год количество предложений для выпускников в Новосибирской области выросло в три раза, такой же рост произошел по России в целом», – говорится в сообщении.
За последние два месяца в Новосибирской области было открыто более 400 таких вакансий, по стране в целом – почти 7 тысяч.
В Новосибирской области выпускников чаще всего приглашают на работу компании из IT-отрасли, сфер образования, науки и продаж. Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить выпускникам, составляет 37 тысяч рублей.
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