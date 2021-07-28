Выпускники без опыта приобрели популярность на рынке труда

Компании стали втрое чаще предлагать работу выпускникам без опыта, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

«За год количество предложений для выпускников в Новосибирской области выросло в три раза, такой же рост произошел по России в целом», – говорится в сообщении.

За последние два месяца в Новосибирской области было открыто более 400 таких вакансий, по стране в целом – почти 7 тысяч.

В Новосибирской области выпускников чаще всего приглашают на работу компании из IT-отрасли, сфер образования, науки и продаж. Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить выпускникам, составляет 37 тысяч рублей.