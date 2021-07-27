Специалисты дали рекомендации по выбору электросамоката

При выборе электросамоката нужно определиться, для чего нужен транспорт — для прогулок, поездок на работу или длительных путешествий. И, исходя из требований, выбирать средство передвижения, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито» в Сибири.

«При выборе самоката следует обратить внимание на бренд, емкость аккумулятора, диаметр колес (чем больше, тем мягче), размер и вес устройства. Чаще всего наши клиенты покупают самокаты брендов Xiaomi, Ninebot и Kugoo», — рассказал представитель магазина RIDE.

При выборе самоката нужно смотреть на емкость аккумулятора. Она измеряется в ампер-часах. Чем больше емкость, тем дальше поездка. Маленькой емкости хватит на путь длиною в 8-10 километров, а самой большой — до 100 километров.

Еще один фактор — колеса. Маленькие (5-7 дюймов) более легкие и удобные, но смогут проехать только по хорошему дорожному покрытию. Средние модели (8-10 дюймов) — наиболее универсальны и могут справиться с небольшими неровностями на пути. Самые большие колеса (от 12 дюймов) бывают у вездеходов, которые отлично справятся с дорогой за городом.

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Если покупатель планируете переносить самокат в руках, то логичнее будет взять самую легкую модель — до 12 килограммов. Для перевозки в машине подойдет модель со средним весом. Если хочется передвигаться только на самокате, то идеальный вариант — тяжелый самокат. Он более мощный и дольше держит заряд.

Самая распространенная система торможения у электросамокатов — механическая с рычагом на руле и тормозным ротором на колесе. Главный минус — необходимость постоянной настройки при стирании тормозных колодок.

На более дорогих моделях встречаются гидравлические дисковые тормоза, которые не нуждаются в частом обслуживании. Также на самокатах бывает электрический тормоз. Его не нужно настраивать, но есть и минус — резкость и неуправляемость при экстренном торможении.