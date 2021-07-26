НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученые приступили к разработке пассажирского сверхзвуковика

Источник:
Российская газета
434 0
Самолет Ту-144
Ту-144
Фото: © Denzen / CC BY-SA 3.0

Специалисты пяти лабораторий в России ведут работу над созданием пассажирского сверхзвукового самолета второго поколения. Его прототип разработают к 2024 году.

Системные исследования в области сверхзвука возобновили в России впервые с 1990-х годов. Специалисты сообщили, что им необходимо решить целый спектр физико-технических вопросов — от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик пассажирского сверхзвуковика нового поколения, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные разработчиков.

По словам ученых, он должен быть не только экологичным, но и экономически выгодным. Над решением этих вопросов совместно работают специалисты пяти лабораторий НЦМУ "Сверхзвук".

«К 2025 году будет создана научная инфраструктура мирового уровня, параллельно ведется разработка демонстратора — опытного образца, прототипа. Он будет готов в 2024 году, после двух лет испытаний мы приступим к созданию полноценного судна», — отметил генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Кирилл Сыпало.

А к 2035 году, добавил он, планируется наладить выпуск сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации. Следующий шаг — пассажирские перевозки.

Еще по теме
Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»
«МиГ» разработает палубный истребитель пятого поколения
Большие беспилотные вертолеты станут производить в России
Испытания новейшего вертолета Ка-62 завершат в сентябре
смотреть все
Технологии #Техника #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Грозы и град пообещали Алтаю
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»
Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске
Самое популярное
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Картина дня
Депутат предложил вернуть в паспорт спорную графу
Позднякова выиграла российский финал на Олимпиаде
Саакашвили предложил Киеву забыть про газ и заняться водородом
Голикова анонсировала создание «санитарного щита» в России
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
16
Россиян без прививок лишат зарплаты
15
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Sibnet.Ru