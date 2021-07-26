Ученые приступили к разработке пассажирского сверхзвуковика

Специалисты пяти лабораторий в России ведут работу над созданием пассажирского сверхзвукового самолета второго поколения. Его прототип разработают к 2024 году.

Системные исследования в области сверхзвука возобновили в России впервые с 1990-х годов. Специалисты сообщили, что им необходимо решить целый спектр физико-технических вопросов — от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик пассажирского сверхзвуковика нового поколения, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные разработчиков.

По словам ученых, он должен быть не только экологичным, но и экономически выгодным. Над решением этих вопросов совместно работают специалисты пяти лабораторий НЦМУ "Сверхзвук".

«К 2025 году будет создана научная инфраструктура мирового уровня, параллельно ведется разработка демонстратора — опытного образца, прототипа. Он будет готов в 2024 году, после двух лет испытаний мы приступим к созданию полноценного судна», — отметил генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Кирилл Сыпало.

А к 2035 году, добавил он, планируется наладить выпуск сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации. Следующий шаг — пассажирские перевозки.