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Финансист подсказала способ не работать после 40 лет

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Чтобы накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около 10-12 тысяч рублей ежемесячно, рассказала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова.

Для успешного вложения денег специалист посоветовала выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке. Среди выгодных направлений Смирнова назвала компании наподобие Intel, TSMC, AMD, NVIDIA.

Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт, отметила эксперт. При этом начинать инвестировать можно с любой суммы.

«Для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка десяти-двенадцати тысяч рублей», — подчеркнула Смирнова.

При этом для успеха такой стратегии необходимо, чтобы выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде обгоняли доходность фондового рынка, которая на сегодня составляет порядка 13%.

Смирнова уточнила, что для получения льгот, которые повышают доходность вложений за счет налоговой экономии, сделки лучше оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет вместо брокерского счета.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Иркут 69

Ну естественно, зачем навязывать... Пенсионном фонду чем дальше, тем меньше выплачивать. Прямой профит...
Sibnet.Ru