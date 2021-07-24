Финансист подсказала способ не работать после 40 лет

Чтобы накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около 10-12 тысяч рублей ежемесячно, рассказала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова.

Для успешного вложения денег специалист посоветовала выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке. Среди выгодных направлений Смирнова назвала компании наподобие Intel, TSMC, AMD, NVIDIA.

Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт, отметила эксперт. При этом начинать инвестировать можно с любой суммы.

«Для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка десяти-двенадцати тысяч рублей», — подчеркнула Смирнова.

При этом для успеха такой стратегии необходимо, чтобы выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде обгоняли доходность фондового рынка, которая на сегодня составляет порядка 13%.

Смирнова уточнила, что для получения льгот, которые повышают доходность вложений за счет налоговой экономии, сделки лучше оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет вместо брокерского счета.