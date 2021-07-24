Путин изменил флаги ВМФ России

Президент Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, который меняет конфигурацию некоторых полотнищ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, новый вид приобретут орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше место для ордена было в левом верхнем углу. Теперь его поместят в центре Андреевского креста, причем высота изображения должна составлять треть ширины флага.

Кроме этого, в указе отмечается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Каждый член экипажа обязан «самоотверженно и мужественно» защищать его в бою.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — сказано в документе.

Флаг не поднимают на кораблях, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если там не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. Военно-морские флаги отличившихся кораблей, исключенных из состава ВМФ, могут храниться там как реликвии.