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Россиян без прививок лишат зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд опубликовал на своем сайте условия отстранения от работы без сохранения зарплаты, связанные с отсутствием прививки от коронавируса.

Так, отстранить приказом без сохранения заработной платы следует в случае, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса. К работникам, у которых есть медицинские противопоказания, это не относится.

Основание для отстранения — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отмечается в сообщении.

Если в регионе вводят обязательную вакцинацию, работодатель должен издать приказ об организации прививок и ознакомить с ним сотрудников под роспись. При этом работодателям запретили разглашать данные о прохождении вакцинации сотрудниками без их согласия.

Работник, прошедший вакцинацию, представляет информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении или непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника.

Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно, указывает ведомство. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медицинский отвод от прививки.

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