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По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначена экспертиза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/yurydud/?hl=ru

Зюзинский суд Москвы назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью, сообщили в пресс-службе суда.

«На основании определения судьи Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном часть 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения», — сказала ТАСС представитель суда.

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