Испытания новейшего вертолета Ка-62 завершат в сентябре

Сертификационные заводские испытания новейшего вертолета Ка-62 планируется завершить в сентябре этого года, сообщил директор проекта Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Дмитрий Бездетко.

«В настоящий момент проходят летные испытания, общее количество выполненных полетов — 210 из 365 запланированных», — цитирует ТАСС Арсеньева.

Ка-62 — средний многоцелевой вертолет. Первый полет совершил в конце мая 2017. В число основных сфер применения машины входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.

Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Воздушное судно отличается высокой крейсерской скоростью — 290 километров в час.