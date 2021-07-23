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Украина пообещала России реванш за «Северный поток»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Dima Sergiyenko / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Договоренность между США и Германией о достройке «Северного потока — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Министр уверен, что германо-американское соглашение — это еще «не конец истории!. По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.

Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

В документе также отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.

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