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«Вектор» указал на эффективность российских вакцин против мутаций

Источник:
ТАСС
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Фото: © правительство Республики Алтай

Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса. И массовая вакцинация — серьезное оружие против появления новых штаммов, сообщил руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», — цитирует ТАСС Семенова.

На сегодня самым опасным считается так называемый индийский штамм. Он не только более заразный, но и отличается более тяжелым течением болезни и более высокой летальностью. Мутация появилась в Индии в октябре 2020 года и начала распространение в России в апреле 2021 года. 

В среду директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант (индийский) штамма коронавируса. Если вирус продолжит распространение, осваивая все новые территории и популяции, появится вариант мутации, который сможет «увернуться» от действия существующих вакцин.

По его словам, предотвратить этот сценарий может только вакцинация. А если вакцину получат 70% населения каждой страны, то к середине следующего года это позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.

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Топ комментариев

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

pepelmetal

Пшеки всегда знатно накидывают на вентилятор

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
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