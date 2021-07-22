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Первый офшорный вертолет продемонстрировали на МАКС-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Улан-Удэнский авиационный завод представил на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2021) первый офшорный вертолет, способный обслуживать морские буровые платформы, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Instagram.

«Он просто красавец. Впервые в одной машине собран труд стольких предприятий. И, да, нам есть чем гордиться», — написали представители завода в соцсети.

Разработка вертолета велась с 2018 года. В производстве Ми-171А3 участвовали сразу несколько предприятий холдинга «Вертолеты России». На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) изготовили грузовой пол вертолета, ААК «Прогресс» выпустил детали из композитов, а финальная сборка происходила на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Нефтедобыча на морских платформах часто проходит в суровых климатических условиях, в которых нужны вертолеты для перевозки пассажиров и грузов на морские нефтяные платформы, то есть для так называемых офшорных операций.

Ми-171А3 может перевозить и людей, и грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы — для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования.

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Технологии #Техника #Авиа
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