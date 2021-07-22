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Россия провела учения по отключению Рунета от глобальной Сети

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия в июне—июле провела очередные учения по устойчивости Рунета, в этот раз проверялась возможность работы в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной Сети, говорится в документах рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — сообщил РБК источник.

По словам еще одного источника, «тестировалась возможность физического отключения российской части интернета». Итоги учений будут подведены через месяц, отмечается в документах.

Осенью 2019 года был принят так называемый закон о суверенном Рунете, который предназначен для защиты российского сегмента интернета от угроз извне. Согласно закону на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости.

С помощью этого же оборудования Роскомнадзор блокирует доступ к запрещенному в России контенту, а с недавнего времени замедляет скорость работы сайтов отдельных компаний.

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