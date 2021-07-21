«Казанского стрелка» признали невменяемым

Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым в момент преступления, говорится в сообщении общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Галявиев 11 мая устроил в стрельбу в гимназии № 175 в Казани, где ранее учился. Погибли девять человек: семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.

«По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что 19-летнего Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

«Он уже сообщал, что в казанском СИЗО ему нравилось больше. В СИЗО "Бутырка" он вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом», — отметили в ОНК. Там напомнили, что 8 июня Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось, у него зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.