НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Казанского стрелка» признали невменяемым

Источник:
ТАСС
397 3
Фото: НеизвестенUnknown author

Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым в момент преступления, говорится в сообщении общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Галявиев 11 мая устроил в стрельбу в гимназии № 175 в Казани, где ранее учился. Погибли девять человек: семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.

«По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что 19-летнего Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

«Он уже сообщал, что в казанском СИЗО ему нравилось больше. В СИЗО "Бутырка" он вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом», — отметили в ОНК. Там напомнили, что 8 июня Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось, у него зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.

Еще по теме
Источник назвал основную версию аварийной посадки томского Ан-28
СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области
Замдиректора клиники Мешалкина Покушалов признал свою вину в суде
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Люди пропали на реке в Горном Алтае
Редкие птенцы-подкидыши успешно вылетели из гнезд в Южной Сибири
Пострадавших в томском Ан-28 выписали из больницы
Источник назвал основную версию аварийной посадки томского Ан-28
Самое популярное
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy
Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции
Обсуждение (3)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Путин перечислил острейшие проблемы России
20
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
19
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
14
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Sibnet.Ru